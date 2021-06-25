«Украэрорух» получил более 200 миллионов убытков за первый квартал

За первый квартал 2021 года государственное предприятие «Украэрорух» отчиталось о чистых убытках на сумму 205,8 миллиона гривен.
Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за первые три месяца 2021 года, сообщает «Марлин».
За первый квартал также увеличилась задолженность по кредитам предприятия. Если в январе этого года сумма обязательств составляла 939 млн, то уже в марте — 968,7 млн грн.
В пользу государства госпредприятие уплатило налогов, взносов и сборов на сумму 166,5 млн грн, что составляет 80% от запланированного показателя.
Напомним, что полный 2020 год «Украэрорух» закончил с убытком в 1,5 млрд грн. Предприятие объясняет негативные финансовые результаты последствиями ограничений из-за пандемии СOVID-19.
В пояснительной записке Мининфраструктуры относительно эффективности управления объектами государственной собственности в 2020 году речь идет о накоплении долга частной компании «Международные авиалинии Украины» перед «Украэрорухом».
Также в Мининфраструктуры перечислили меры, направленные на улучшение ситуации на предприятии:
И отметили введенные меры по экономии средств:
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