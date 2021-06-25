«Украэрорух» получил более 200 миллионов убытков за первый квартал

За первый квартал 2021 года государственное предприятие «Украэрорух» отчиталось о чистых убытках на сумму 205,8 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за первые три месяца 2021 года, сообщает «Марлин».

За первый квартал также увеличилась задолженность по кредитам предприятия. Если в январе этого года сумма обязательств составляла 939 млн, то уже в марте — 968,7 млн грн.

В пользу государства госпредприятие уплатило налогов, взносов и сборов на сумму 166,5 млн грн, что составляет 80% от запланированного показателя.

Напомним, что полный 2020 год «Украэрорух» закончил с убытком в 1,5 млрд грн. Предприятие объясняет негативные финансовые результаты последствиями ограничений из-за пандемии СOVID-19.

В пояснительной записке Мининфраструктуры относительно эффективности управления объектами государственной собственности в 2020 году речь идет о накоплении долга частной компании «Международные авиалинии Украины» перед «Украэрорухом».

Также в Мининфраструктуры перечислили меры, направленные на улучшение ситуации на предприятии:

создана рабочая группа по оперативному реагированию на кризисные ситуации финансово-экономического характера;

привлечено кредитных средств с целью финансирования операционной деятельности предприятия, недопущения остановки предоставления аэронавигационных услуг и обеспечения безопасности полетов.

И отметили введенные меры по экономии средств:

минимизация ряда операционных расходов и расходов на персонал;

уменьшено финансирование проектов капитальных инвестиций до минимально необходимого уровня;