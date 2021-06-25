Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеют

На утро 4 июля уровень запасов газа в Европе достиг 48,3%.
Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей ранее (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального возобновления запасов.
Нынешний уровень запасов на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет на эту дату (63,82%), а также самый низкий за историю наблюдений.
До конца кампании по закачке газа в подземные хранилища (средний срок перехода европейских «подземок» от закачки к отбору — 20 октября) остается чуть больше ста дней, и дальше этот разрыв будет только расти. За май и июнь отставание выросло на 4 пункта. При сохранении этих темпов к зимнему сезону уровень запасов едва достигнет 70% при норме 92%.
Европа ждет обострения дефицита газа — с 6 по 10 июля будет простаивать магистраль Ямал-Европа, которая прокачивает в сутки около 100 млн кубометров газа. С 13 по 23 июля пройдет ежегодное техобслуживание газопровода Северный поток (170 млн кубометров в сутки).
Как сообщалось, ситуацию усугубляет отказ Газпрома увеличивать прокачку через ГТС Украины.
Только в ожидании будущих ремонтов спотовая цена газа в Европе (контракт с поставкой «на сутки вперед» на площадке TTF в Нидерландах) взлетала до $450 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой в понедельник, 5 июля, скорректировался до $441.
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