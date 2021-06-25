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В Украину незаконно пытались ввезти бриллиантов и «ювелирки» на несколько миллионов (фото)

В Украину незаконно пытались ввезти бриллиантов и «ювелирки» на несколько миллионов (фото)

В харьковском аэропорту правоохранители и пограничники пресекли попытку незаконной перевозки через границу бриллиантов и изделий из золота на 4,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

«В аэропорту г. Харьков оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда по информации коллег из ОКПП „Киев“ совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса из Стамбула. В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили два кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA, общим весом 10 карат, цепочку золотую, весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса», — говорится в сообщении.


Фото: Госпогранслужбы

Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП «Киев».

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Предварительная стоимость обнаруженных драгоценностей составляет 4,5 млн грн.


Фото: Госпогранслужбы

В ГПСУ отметили, что благодаря работе оперативных сотрудников Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в конце прошлого года удалось пресечь две попытки незаконной перевозки через границу бриллиантов и других драгоценностей на общую сумму 32 млн грн.

Так, вечером 1 июля пограничники обнаружили в аэропорту «Борисполь» у одного из пассажиров бриллианты на 2 млн грн. Часть драгоценностей он пытался провезти в нижнем белье.

По материалам Укринформ
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