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НКРЭКУ ограничила объемы продажи электроэнергии между связанными участниками рынка

НКРЭКУ ограничила объемы продажи электроэнергии между связанными участниками рынка

НКРЭКУ ограничила месячные объемы продажи электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, которые входят в состав одного вертикально интегрированного субъекта хозяйствования или являются аффилированными между собой.

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании комиссии в воскресенье.

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Ограничение установлено в размере 49% от месячного объема продаж электроэнергии производителями (кроме договоров, заключенных для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).

Кроме того, НКРЭКУ повысила нижний предел обязательной покупки электрической энергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) для «Укрэнерго» и операторов систем распределения с 50% до 95%. Также НКРЭКУ установила прайс-кэп на РСВ в размере тарифа «Энергоатома», умноженном на индекс цен производителей до четверга, 8 июля, включительно.

В обосновании решения говорится, что причиной установления ограничений стало снижение средневзвешенных цен на РСВ из-за снижения спроса с одновременным ростом объема рынка двусторонних договоров (РДД).

«Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему чрезмерной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличения спроса), используя такие действия», — говорится в документе.

Такое поведение, в частности, ставит под угрозу подготовку к осенне-зимнему периоду.

Также НКРЭКУ начала процедуры расследования нарушений законодательства относительно функционирования рынка электрической энергии.

Напомним, ранее НКРЭКУ совместно с НЭК «Укрэнерго» ввела мониторинг во избежание манипуляций на рынке электроэнергии. Предусмотрено, что участники рынка, кроме производителей и «Гарантированного покупателя», при осуществлении операций по покупке и продаже электроэнергии по двусторонним договорам, на рынке «на сутки вперед» и импорта/экспорта электроэнергии должны избегать операций, по результатам которых формируется отрицательное сальдо зарегистрированных объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

По материалам Укринформ
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