В Национальном банке отреагировали на увольнение сотрудников

Решение группы сотрудников Национального банка Украины об увольнении является их личным свободным выбором.

Об этом заявили в Национальном банке Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

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«В то же время Национальный банк отвергает публичные обвинения в централизации управленческих процессов. Коллегиальный подход к принятию решений предполагает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате общей оценки преимущество получает альтернативное решение», – сообщили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что у регулятора обеспечены возможности для достижения согласия между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.

«Однако понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений», – добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

1 июля руководитель Департамента лицензирования Национального банка Украины и его ближайшие подчиненные объявили об увольнении. Они заявили о замене коллегиальности «директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимым в работе Национального банка Украины».

В тот же день об уходе из Национального банка заявил директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.