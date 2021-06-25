В Национальном банке отреагировали на увольнение сотрудников

Решение группы сотрудников Национального банка Украины об увольнении является их личным свободным выбором.
Об этом заявили в Национальном банке Украины в ответ на запрос Радио Свобода.
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«В то же время Национальный банк отвергает публичные обвинения в централизации управленческих процессов. Коллегиальный подход к принятию решений предполагает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате общей оценки преимущество получает альтернативное решение», – сообщили в НБУ.
В Нацбанке отметили, что у регулятора обеспечены возможности для достижения согласия между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.
«Однако понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений», – добавили в НБУ.
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