СЕТАМ объявил топ-3 проданных банковских лотов за 2021 год

За 6 месяцев 2021 госпредприятие «СЕТАМ» через электронный аукцион OpenMarket реализовало имущества на 2 027 717 628 грн и перечислило в бюджет страны более чем 70 млн грн.

По данным СЕТАМ, всего в январе-июне было проведено 4306 успешных аукционов и дополнительно заработано для продавцов – 212 млн 597 тыс. 959 грн.

По направлению добровольной продажи реализовано имущества банков на 1 млрд 106 млн 665 тыс. 478 грн, что на 185 млн 613 тыс. 328 грн больше, чем сумма по реализации арестованного имущества.

«Статистика показывает, что впервые в истории СЕТАМ реализация имущества банков превысила сумму продаж от арестованного имущества. Это признак доверия со стороны рынка, наших банков-партнеров и покупателей. Благодарны им за это. В дальнейшем будем только наращивать темпы по реализации активов в рамках добровольной продажи », – отметил гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

В топ-3 проданных банковских лотов за 2021 входят:

Ощадбанк – земельные участки на берегу Днепра за 308 млн 523 тыс. 316 грн

Укргазбанк – элеватор с оборудованием в Ивано-Франковской области за 298 млн 90 тыс. 942 грн

ПриватБанк – отель и офисные помещения в центре Херсона за 39 млн 970 тыс. 300 грн

В общем СЕТАМ продал через электронную систему аукционов OpenMarket имущества более чем 15 млрд грн.