Компания ДТЭК намеренно обвалила цены на электроэнергию - эксперт

Компании олигарха Рината Ахметова намеренно обвалили цены на электроэнергию в Украине.
Об этом в Facebook сообщила юрист, госуполномоченный АМКУ в 2015-2019 годах Агия Загребельская.
По ее словам, в пятницу, 2 июля, Национальная комиссия по энергетике сообщила, что с начала текущего месяца ДТЭК Рената Ахметова покупает электричество не на рынке, а у самого себя.
Так, компания Д.Трейдинг уменьшила объемы покупки на рынке “на сутки вперед” (РСВ) на 74% и одновременно увеличила объемы закупки на рынке двухсторонних договоров (РДД) у связанных с ней лиц.
В результате таких действий цена на электричество упала за 2 дня на 29%.
В своём посте Агия Загребельская утверждает, что Д.Трейдинг — это около 40% спроса на РСВ, если они начинают покупать энергию у самих себя, на рынке возникает профицит, и цена падает до уровня, когда электроэнергия торгуется на рынке “в минус”.
“А значит, несут убытки государственные “Энергоатом“ и “Центрэнерго“, и другие независимые от “немонополиста“ участники рынка”, — отмечает юрист.
По ее словам, ДТЭК Рината Ахметова сегодня владеет чрезмерной рыночной властью и использует ее для давления на органы власти.
По данным СМИ, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко с помощью такого монопольного шантажа пытается добиться снятия с рассмотрения в парламенте законопроекта № 5600, который среди прочего предусматривает повышение экологического налога на выбросы СО2.
Отметим, по состоянию на 3 июня цена электроэнергии на рынке “на сутки вперед” (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.
Таким образом, цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись с 1450,65 грн/МВт-ч на 1 июля.
При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля. В сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч.
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