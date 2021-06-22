Украинцы в июне продали на $427 млн больше валюты, чем купили

В июне население продало банкам наличной и безналичной валюты почти на $2,342 млрд (в эквиваленте) и купило на $1,915 млрд.

По данным НБУ, чистая продажа валюты населением составила $427 млн.

В мае население продало банкам наличной и безналичной валюты почти на $2,075 млрд и купило на $1,732 млрд. Чистая продажа валюты населением составила $342 млн.

Таким образом в июне чистая продажа валюты населением увеличилась по сравнению с маем на $85 млн.



Инфографика: НБУ

В апреле население продало банкам наличной и безналичной валюты на $2,246 млрд и купило на $1,7 млрд. Чистая продажа валюты составила $546 млн.

Таким образом во второй раз был зафиксирован рекордный объем предложения валюты со стороны населения за последние 4 года.

В марте был зафиксирован предыдущий рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2021 года.

В марте население продало банкам наличной и безналичной валюты на $2,082 млрд (в эквиваленте) и купило на $1,753 млрд. Чистая продажа валюты составила $330 млн.

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