За полгода нерезиденты нарастили ОВГЗ-портфель на 24,7 млрд гривен

За полгода объем облигаций внутреннего госзайма в собственности зарубежных инвесторов вырос на 29,3%, тогда как ОВГЗ-портфель банков с января по июнь сократился на 2,5%, передает Finbalance.
За первые шесть месяцев 2021 года объем облигаций внутреннего госзайма в обращении увеличился на 0,16% и достиг 1,6 млрд гривен. Прирост ОВГЗ-портфель в этот период продемонстрировали нерезиденты и население: объем облигаций в собственности первых за полгода вырос на 24,7 млрд гривен (+29,3%), а вторых – на 6,9 млрд гривен (+62,8%).
В то же время, банки в первом полугодии сократили ОВГЗ-портфель на 12,98 млрд гривен (-2,5%), а юрлица уменьшили вложения в государственные ценные бумаги на 9,65 млрд гривен (-16,9%).
ОВГЗ-портфель НБУ в этот период уменьшился на 2,25% (-7,3 млрд гривен), а территориальных общин – на 67% (-120 млн гривен).
Что же касается итогов II квартала, то нерезиденты за три месяца приумножили объем облигаций внутреннего госзайма на 6% (+6,1 млрд гривен), бизнес – на 6,3% (+2,8 млрд гривен), а население – на 17,8% (+2,7 млрд гривен).
Банки с апреля по июнь сократили вложения в ОВГЗ на 4,4% (-23,2 млрд гривен), НБУ – на 1,5% (-4,8 млрд гривен), (-1,5%), а теробщины – на 77,4% (-206 млн гривен).
Объем облигаций внутреннего госзайма в обращении во ІІ квартале уменьшился на 1,6% (-16,5 млрд гривен), а по итогам прошлого месяца увеличился на 0,26% (+2,6 млрд гривен) – до 993,3 млрд гривен.
Так, ОВГЗ-портфель зарубежных инвесторов в июне вырос до 109,1 млрд гривен (+12,1 млрд гривен или +12,5%), тогда как бизнес за месяц увеличил вложения в ценные бумаги до 47,44 млрд гривен (+1,9 млрд гривен или +4,1%).
Объем облигаций внутреннего госзайма физлиц в прошлом месяце вырос до 17,9 млрд гривен (+1,1 млрд гривен или +6,5%), в то время как показатель банков просел до 501,5 млрд гривен (-10,9 млрд гривен или -2,1%).
НБУ сократил ОВГЗ-портфель до 317,3 млрд гривен (-1,5 млрд гривен или -0,5% в июне), а территориальные общины сократили вложения в гособлигации до 60 млн гривен (-132 млн гривен или -68,7% в прошлом месяце).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт назвала средний доход в Украине на семью из 3 человек (исследование)Позавчера, 21:00 - 9436 10
Большинство украинцев не хотят ездить на одном авто более 5 летВчера, 07:10 - 1002 7
В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через ДнестрВчера, 13:16 - 697 5
Работа в Польше. 5 самых востребованных специалистовВчера, 09:29 - 9808 5
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 896 3
Работа в Польше. 5 самых востребованных специалистовВчера, 09:29 - 9808 5
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:03 - 1718
ТОП-11 стран по количеству пользователей криптовалют (исследование)Вчера, 18:12 - 994 1
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 896 3
В Украине подорожала часть продуктов: какими будут цены к концу годаВчера, 08:07 - 738
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1146 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 556 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1165
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2148 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1922 10