За полгода нерезиденты нарастили ОВГЗ-портфель на 24,7 млрд гривен

За полгода объем облигаций внутреннего госзайма в собственности зарубежных инвесторов вырос на 29,3%, тогда как ОВГЗ-портфель банков с января по июнь сократился на 2,5%, передает Finbalance.

За первые шесть месяцев 2021 года объем облигаций внутреннего госзайма в обращении увеличился на 0,16% и достиг 1,6 млрд гривен. Прирост ОВГЗ-портфель в этот период продемонстрировали нерезиденты и население: объем облигаций в собственности первых за полгода вырос на 24,7 млрд гривен (+29,3%), а вторых – на 6,9 млрд гривен (+62,8%).

В то же время, банки в первом полугодии сократили ОВГЗ-портфель на 12,98 млрд гривен (-2,5%), а юрлица уменьшили вложения в государственные ценные бумаги на 9,65 млрд гривен (-16,9%).

ОВГЗ-портфель НБУ в этот период уменьшился на 2,25% (-7,3 млрд гривен), а территориальных общин – на 67% (-120 млн гривен).

Что же касается итогов II квартала, то нерезиденты за три месяца приумножили объем облигаций внутреннего госзайма на 6% (+6,1 млрд гривен), бизнес – на 6,3% (+2,8 млрд гривен), а население – на 17,8% (+2,7 млрд гривен).

Банки с апреля по июнь сократили вложения в ОВГЗ на 4,4% (-23,2 млрд гривен), НБУ – на 1,5% (-4,8 млрд гривен), (-1,5%), а теробщины – на 77,4% (-206 млн гривен).

Объем облигаций внутреннего госзайма в обращении во ІІ квартале уменьшился на 1,6% (-16,5 млрд гривен), а по итогам прошлого месяца увеличился на 0,26% (+2,6 млрд гривен) – до 993,3 млрд гривен.

Так, ОВГЗ-портфель зарубежных инвесторов в июне вырос до 109,1 млрд гривен (+12,1 млрд гривен или +12,5%), тогда как бизнес за месяц увеличил вложения в ценные бумаги до 47,44 млрд гривен (+1,9 млрд гривен или +4,1%).

Объем облигаций внутреннего госзайма физлиц в прошлом месяце вырос до 17,9 млрд гривен (+1,1 млрд гривен или +6,5%), в то время как показатель банков просел до 501,5 млрд гривен (-10,9 млрд гривен или -2,1%).

НБУ сократил ОВГЗ-портфель до 317,3 млрд гривен (-1,5 млрд гривен или -0,5% в июне), а территориальные общины сократили вложения в гособлигации до 60 млн гривен (-132 млн гривен или -68,7% в прошлом месяце).