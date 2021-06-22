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Польша хочет помочь Украине найти альтернативу российскому газу

Польша хочет помочь Украине найти альтернативу российскому газу

«Северный поток-2» несет несомненную угрозу безопасности Восточной Европы, считают в Польше. Поэтому Украина должна как можно быстрее искать альтернативу газу из России. Поставки и транзит газа из России — это зависимость Украины.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

По словам польского дипломата, Варшава с самого начала была против газопровода «Северный поток-2», поскольку он разделяет страны Евросоюза и НАТО.

«Для нас сейчас чрезвычайно важно то, что завершение этого проекта создает дефицит безопасности в нашей части Европы. С точки зрения Украины, это даже не дефицит безопасности, а вакуум безопасности», — отметил Збигнев Рау.

Рау считает, что интеграция в европейскую газотранспортную систему для Украины не решит проблему зависимости полностью.

Напомним, 19 июня Украина и Польша приняли решение совместно бороться против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом договорились главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что на фоне угрозы ухудшения безопасности проблему не решит присоединение Украины к другой группе газопроводов. Она тоже может быть зависима от одного российского источника. Он привел в пример Польшу, которая работает над Baltic Pipe.

«Единственное решение — это создать аналогичное решение для Украины, куда газ будет поставляться из другого источника, а не из России. Надо искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения», — добавил Рау.

Напомним, что в конце июня оператор сети Gaz-System начал прокладывать газопровод Baltic Pipe на дне Балтийского моря. Он соединит Данию и Польшу для того, чтобы последняя могла получать газ. Можно предположить, что Польша могла бы поставлять газ из Скандинавских стран и в Украину.

По материалам Телеканал 24
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