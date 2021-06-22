В связи с коронавирусом в Украине увеличилось количество фальшивых банкнот, — Нацбанк

В соцсетях уже довольно длительное время действуют группы фальшивомонетчиков, предлагающих украинцам по дешевке приобрести фальшивые гривны, доллары, евро, которые нельзя отличить от настоящих. Они уверяют, что их «деньги» изготовлены на той же бумаге, при использовании тех же красок и типографского оборудования, что и настоящие.

В частности, бумага для реплик гривен якобы изготовлена на фабрике банкнотной бумаги НБУ. Для облегчения реализации фальшивок производители создали инструкции и обеспечивают клиентов банковскими картами — чтобы поддельными банкнотами можно было пополнить эти карты через терминалы, а потом снять деньги в банкоматах.

«Объявления о продаже подделок, размещенные в Telegram-каналах, также могут иметь целью мошеннические действия, не связанные с распространением подделок национальной валюты. Поэтому Национальный банк предостерегает граждан от покупки подделок в любых местах, в том числе в сети интернет, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность, а также такие действия приведут к потере гражданином своих средств», — прокомментировали «ФАКТАМ» ситуацию в пресс-службе НБУ.

Что касается возможности «отмыть» фальшивки через терминалы и банкоматы, то ее вероятность в Нацбанке считают нулевой — из-за соблюдения владельцами терминалов соответствующих технологий: «По вопросу возможного распространения подделок через сеть интернет, мессенджеры, Telegram-каналы и социальные сети НБУ сотрудничает с Департаментом киберполиции Нацполиции и Службой безопасности Украины. К тому же подделки гарантированно определяются при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания. Все банкоматы и терминалы с функцией приема/выдачи банкнот производители этого оборудования оснащают соответствующими датчиками, которые настроены на идентификацию защитных признаков банкноты. При условии осуществления соответствующей настройки риск приема фальшивых банкнот — нулевой».

Национальный банк установил единые критерии сортировки наличных банками на автоматизированных системах обработки денежных знаков. В соответствии с требованиями НБУ банки должны загружать в банкоматы только такую наличность, которая прошла автоматизированную обработку с проверкой признаков подлинности и износа.

Благодаря этому обеспечивается гарантированное изъятие из обращения поддельных банкнот при обработке инкассированной наличности.

Кроме того, Национальный банк констатирует, что в основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли.

Хоть в 2020 году уровень подделки национальной валюты и вырос почти в два раза (на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот, в 2019 году — около 3 шт.), но по сравнению с другими странами он остается стабильно низким: согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах ЕС в 2020 году втрое выше — примерно 17 шт. фальшивых банкнот на миллион настоящих.

«Относительное увеличение уровня подделки банкнот гривны в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением коронавируса», — сообщает НБУ.