Латвия и Литва отказались закупать электроэнергию у Беларуси

Латвия и Литва не будут покупать электроэнергию у Беларуси.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики Латвии.

В пресс-релизе отмечается, что 1 июля министр экономики Латвии Янис Витенбергс и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис провели встречу. В ходе беседы они подтвердили общую позицию двух стран не покупать электричество у белорусского режима Александра Лукашенко.

«Министры согласились с тем, что обе страны взяли на себя четкое обязательство не покупать электроэнергию у Беларуси, и согласились с тем, что любая атомная электростанция, в том числе Островецкая атомная электростанция (АЭС), должна соответствовать всем стандартам безопасности», — говорится в сообщении.

Для выполнения этого обязательства Латвия усовершенствовала свою правовую базу, которая предусматривает порядок отслеживания коммерческих потоков электроэнергии, чтобы не допустить попадания белорусского электричества на рынок Балтийских стран. Для этого будут приглашены операторы национальных систем и эксперты.