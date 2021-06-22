Директора предприятия подозревают в незаконной добыче глины на 102 млн грн

На Харьковщине директор одного из обществ с ограниченной ответственностью уведомлен о подозрении в незаконной добыче глины и суглинков на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Валковского объединенной территориальной общины Богодуховского района.
Об этом повідомляє отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Отмечается, что в результате противоправных действий был причинен ущерб на сумму 102 миллиона гривен.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные лица, причастные к совершению уголовного преступления.
Директору предприятия грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Фото: Нацполиции
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