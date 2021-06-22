Директора предприятия подозревают в незаконной добыче глины на 102 млн грн

На Харьковщине директор одного из обществ с ограниченной ответственностью уведомлен о подозрении в незаконной добыче глины и суглинков на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Валковского объединенной территориальной общины Богодуховского района.

Об этом повідомляє отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что в результате противоправных действий был причинен ущерб на сумму 102 миллиона гривен.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Директору предприятия грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.



Фото: Нацполиции