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Директора предприятия подозревают в незаконной добыче глины на 102 млн грн

Директора предприятия подозревают в незаконной добыче глины на 102 млн грн

На Харьковщине директор одного из обществ с ограниченной ответственностью уведомлен о подозрении в незаконной добыче глины и суглинков на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Валковского объединенной территориальной общины Богодуховского района.

Об этом повідомляє отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что в результате противоправных действий был причинен ущерб на сумму 102 миллиона гривен.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Директору предприятия грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.


Фото: Нацполиции

По материалам Корреспондент.net
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