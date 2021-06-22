Евросоюз дает €30 миллионов кредита для разработки COVID-вакцины

Европейский инвестиционный банк заключил кредитное соглашение на 30 миллионов евро с бельгийской биотехнологической компанией Univercells с целью разработки новой линейки вакцин против COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
«С начала пандемии мы приложили огромные усилия для поддержки инноваций в Европе и для поиска безопасных и эффективных решений этого кризиса и его последствий. Сегодня мы оказали поддержку инновационной бельгийской биотехнологической компании для производства новой вакцины против COVID-19 и разработки линейки таких вакцин. Это является еще одним шагом к восстановлению нормальной жизни и обеспечению нашей лучшей готовности к будущим пандемиям», – отметила по этому поводу еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре и молодежи Мария Габриэль.
Финансирование на производство новой вакцины выделено за счет специализированного фонда поддержки исследований в сфере инфекционных заболеваний (IDFF) в рамках европейской программы Horizon.
Упомянутый кредит предоставлен в развитие предыдущей программы финансирования в рамках IDFF в объеме 20 миллионов евро, которую компания Univercells получила для разработки перспективной вакцины в октябре 2019 года.
Как отмечается, эти инвестиции со стороны ЕИБ должны не только способствовать повышению готовности ЕС к борьбе с пандемиями, но и развить бизнес-модель компании Univercells, которая предусматривает возможность развертывания автономного производства этих вакцин в странах с низкими и средними доходами.
Как сообщалось, в прошлом году, после начала пандемии, Еврокомиссия подписала централизованные перспективные контракты на поставку вакцины против COVID-19 с шестью ведущими фармакологическими производителями мира. По состоянию на сегодня Еврокомиссия предоставила условную рыночную авторизацию для распространения на территории ЕС для четырех вакцин – BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
По данным Worldometer, по состоянию на 1 июля в мире выявлено 182 981 857 случаев заражения коронавирусом, из них 3 962 879 – летальных, выздоровели – 167 568 193 человека.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимостьВчера, 13:00 - 4673 16
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛПВчера, 11:00 - 1771 8
Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности3 ч. назад - 1404 4
Кличко показал, как ремонтируют окружную дорогу (видео)Вчера, 21:30 - 850 3
Google готовится радикально изменить модель онлайн-поиска7 ч. назад - 513 1
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимостьВчера, 13:00 - 4673 16
Гектар земли можно продать от 21 тыс. грн. Где самая дорогая и самая дешевая сельхозземляВчера, 14:00 - 2290
Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности3 ч. назад - 1404 4
Uber поднимет тарифы3 ч. назад - 934
Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделкиВчера, 17:40 - 934
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 923 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 459 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 984
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1893 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1681 10