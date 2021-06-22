Евросоюз дает €30 миллионов кредита для разработки COVID-вакцины

Европейский инвестиционный банк заключил кредитное соглашение на 30 миллионов евро с бельгийской биотехнологической компанией Univercells с целью разработки новой линейки вакцин против COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

«С начала пандемии мы приложили огромные усилия для поддержки инноваций в Европе и для поиска безопасных и эффективных решений этого кризиса и его последствий. Сегодня мы оказали поддержку инновационной бельгийской биотехнологической компании для производства новой вакцины против COVID-19 и разработки линейки таких вакцин. Это является еще одним шагом к восстановлению нормальной жизни и обеспечению нашей лучшей готовности к будущим пандемиям», – отметила по этому поводу еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре и молодежи Мария Габриэль.

Финансирование на производство новой вакцины выделено за счет специализированного фонда поддержки исследований в сфере инфекционных заболеваний (IDFF) в рамках европейской программы Horizon.

Упомянутый кредит предоставлен в развитие предыдущей программы финансирования в рамках IDFF в объеме 20 миллионов евро, которую компания Univercells получила для разработки перспективной вакцины в октябре 2019 года.

Как отмечается, эти инвестиции со стороны ЕИБ должны не только способствовать повышению готовности ЕС к борьбе с пандемиями, но и развить бизнес-модель компании Univercells, которая предусматривает возможность развертывания автономного производства этих вакцин в странах с низкими и средними доходами.

Как сообщалось, в прошлом году, после начала пандемии, Еврокомиссия подписала централизованные перспективные контракты на поставку вакцины против COVID-19 с шестью ведущими фармакологическими производителями мира. По состоянию на сегодня Еврокомиссия предоставила условную рыночную авторизацию для распространения на территории ЕС для четырех вакцин – BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

По данным Worldometer, по состоянию на 1 июля в мире выявлено 182 981 857 случаев заражения коронавирусом, из них 3 962 879 – летальных, выздоровели – 167 568 193 человека.