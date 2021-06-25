Работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск — Гоструда

Сотрудники, работающие на компьютерах и вычислительных машинах, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до четырех дней.
Такое разъяснение дает Гоструда.
«В соответствии с п. 58 подраздела «Другие виды производств» раздела XXII «Общие профессии по всем отраслям хозяйства» Списка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11 97 г. №1290 (с изменениями), сотрудники, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до четырех календарных дней», – говорится в сообщении.
Как отмечается, это положение распространяется на всех работников, которые в своей работе применяют персональный компьютер, независимо от их должности и вида монитора.
Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.
Для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда не требуется проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
В Гоструда указывают, что дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется пропорционально фактически отработанному времени. То есть засчитываются лишь те дни, когда работник фактически был занят на работах с особым характером труда не менее половины продолжительности рабочего дня.
«Следовательно, для расчета отпуска работодатель должен вести учет рабочего времени, отработанного в условиях особого характера труда. Утвержденных рекомендаций и формы учета рабочего времени по работе за компьютером нет, поэтому работодатели этот вопрос решают по своему усмотрению, например, с помощью проведения хронометража рабочего времени каждого работника, который имеет право на такой отпуск», – заключают в ведомстве.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасностиВчера, 10:15 - 7688 27
Uber поднимет тарифыВчера, 10:30 - 2118 6
Киев поднял цены на парковкуВчера, 08:02 - 898 5
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означает4 ч. назад - 1424 4
Пенсионный фонд назвал средний размер повышения пенсий с 1 июляВчера, 12:58 - 77336 4
Пенсионный фонд назвал средний размер повышения пенсий с 1 июляВчера, 12:58 - 77336 4
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означает4 ч. назад - 1424 4
Земельные участки украинцев смогут конфисковать: министр агрополитики назвал условияВчера, 17:00 - 1279
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривен3 ч. назад - 1249 1
Шмыгаль рассказал, что в этом году будет с отопительным сезономВчера, 16:00 - 1189
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1023 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 494 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1055
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2029 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1793 10