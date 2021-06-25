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Работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск — Гоструда

Работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск — Гоструда

Сотрудники, работающие на компьютерах и вычислительных машинах, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до четырех дней.

Такое разъяснение дает Гоструда.

«В соответствии с п. 58 подраздела «Другие виды производств» раздела XXII «Общие профессии по всем отраслям хозяйства» Списка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11 97 г. №1290 (с изменениями), сотрудники, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до четырех календарных дней», – говорится в сообщении.

Как отмечается, это положение распространяется на всех работников, которые в своей работе применяют персональный компьютер, независимо от их должности и вида монитора.

Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.

Для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда не требуется проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

В Гоструда указывают, что дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется пропорционально фактически отработанному времени. То есть засчитываются лишь те дни, когда работник фактически был занят на работах с особым характером труда не менее половины продолжительности рабочего дня.

«Следовательно, для расчета отпуска работодатель должен вести учет рабочего времени, отработанного в условиях особого характера труда. Утвержденных рекомендаций и формы учета рабочего времени по работе за компьютером нет, поэтому работодатели этот вопрос решают по своему усмотрению, например, с помощью проведения хронометража рабочего времени каждого работника, который имеет право на такой отпуск», – заключают в ведомстве.

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По материалам Укринформ
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