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На Черниговщине нелегальные «майнеры» создали угрозу водоканалу и «скорой»

На Черниговщине нелегальные «майнеры» создали угрозу водоканалу и «скорой»

В Черниговской области правоохранители разоблачили дельцов, которые занимались майнингом криптовалюты на трансформаторной подстанции.

Об этом в Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева разоблачены «добытчики» криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине.

«В ходе следствия установлено, что организаторы создали мощную майнинг-ферму в арендованных складских помещениях и подключились к мощности энергообъекта, расположенного неподалеку. С целью сокрытия преступной деятельности злоумышленники, используя специальное оборудование, вмешались в работу учетной системы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, от этой линии получают электроснабжение Нежинская станция скорой медицинской помощи, Нежинводоканал и другие предприятия и учреждения.

«Таким образом, группа „майнеров“ не просто похищала электроэнергию, но и создала угрозу для критической инфраструктуры региона», — подчеркнули в прокуратуре, уточнив, что за два месяца злоумышленники причинили только прямого ущерба более чем на 3 млн грн.

В ходе обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.

По материалам Укринформ
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