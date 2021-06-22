Депутаты приняли в первом чтении законопроект об олигархах

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

За соответствующий законопроект проголосовали 275 нардепов.

Законопроект определяет олигарха как «лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем признакам».

Чтобы считаться олигархом, необходимо:

участвовать в политической жизни,

иметь значительное влияние на средства массовой информации,

быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов.

Если три из этих признаков будут в наличии у одного лица, то оно вносится в Реестр олигархов.

Кто относится к лицам, которые принимают участие в политической жизни: президент, председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя ВР, нардепы, премьер, первый вице-премьер, министры, их первые заместители и заместители, руководитель другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка и т.д. и/или является связанным лицом с вышеперечисленными. Также такими, которые участвуют в политической жизни, считаются лица, которые занимают руководящие должности в органах политической партии и/или финансируют деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Значительное влияние на СМИ предлагается определять, если лицо является или было (на момент вступления в силу закона) бенефициаром или контролером средства массовой информации.

Решение о включении в Реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО президент. Оно вступает в силу после его официального опубликования.

Если лицо попало в этот перечень, то к нему применяют ряд ограничений: будет запрещено делать взносы на поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, в законе вводится понятие «декларации о контактах». Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем. В то же время, не подавать такую декларацию можно будет, если встреча с олигархом была на телевидении, в судебном заседании, на инициированных мероприятиях органами государственной власти.

Законопроектом также предлагается обязать олигархов перед началом встречи с госслужащими уведомлять, что они включены в Реестр олигархов.

Кого смогут исключить из реестра. Лицо, если у него отсутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для попадания в этот список.

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