Депутаты приняли в первом чтении законопроект об олигархах

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
За соответствующий законопроект проголосовали 275 нардепов.
Законопроект определяет олигарха как «лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем признакам».
Чтобы считаться олигархом, необходимо:
Если три из этих признаков будут в наличии у одного лица, то оно вносится в Реестр олигархов.
Кто относится к лицам, которые принимают участие в политической жизни: президент, председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя ВР, нардепы, премьер, первый вице-премьер, министры, их первые заместители и заместители, руководитель другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка и т.д. и/или является связанным лицом с вышеперечисленными. Также такими, которые участвуют в политической жизни, считаются лица, которые занимают руководящие должности в органах политической партии и/или финансируют деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Значительное влияние на СМИ предлагается определять, если лицо является или было (на момент вступления в силу закона) бенефициаром или контролером средства массовой информации.
Решение о включении в Реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО президент. Оно вступает в силу после его официального опубликования.
Если лицо попало в этот перечень, то к нему применяют ряд ограничений: будет запрещено делать взносы на поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.
Кроме того, в законе вводится понятие «декларации о контактах». Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем. В то же время, не подавать такую декларацию можно будет, если встреча с олигархом была на телевидении, в судебном заседании, на инициированных мероприятиях органами государственной власти.
Законопроектом также предлагается обязать олигархов перед началом встречи с госслужащими уведомлять, что они включены в Реестр олигархов.
Кого смогут исключить из реестра. Лицо, если у него отсутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для попадания в этот список.
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