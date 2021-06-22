Межбанк: после утреннего роста к концу сессии доллар подешевел

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,27/27,29 UAH/USD. По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке поднялись к отметке 27,35/27,37 UAH/USD.

Еще через полчаса доллар повысился до уровня 27,40/27,42 UAH/USD. Такие котировки продержались до 12:40, после чего начали снижаться.

По состоянию на 12:50 котировки доллара оказались на отметке 27,39/27,41 UAH/USD. В 15:00 доллар подешевел еще на одну копейку, а в 15:50 достиг показателей 27,35/27,37 UAH/USD. На таком уровне и завершились торги по доллару.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,35 / 27,37

евро – 32,53/ 32,55

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1853 / 1,1855

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