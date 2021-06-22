Темпы роста реальных доходов украинцев упали почти до нуля

Реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 года выросли на 1,0%. Рост значительно сократился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года (5,8%).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 983,6 млрд гривен, расходы – 1067,0 млрд гривен, сокращение сбережений – 83,4 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18010 гривен.



Таблица: Госстат

Напомним, реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стал минимальным с 2016 года.

По данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году – на 11,5% и в 2015 году – на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился – в 2016 году – 2,0%, в 2017 году – на 10,9%, в 2018 году – на 10,9%, в 2019 году – на 9,0%.

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