Где планируют свой отдых украинцы — опрос

По состоянию на первую половину июня 2021 года половина (48,2%) украинцев планируют отдыхать вне дома. Нет возможности отдохнуть летом у 22,5% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Где планируют свой отдых украинцы:

на первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%);

на втором месте по популярности – отдых на дачах и в загородных домах (11,3%);

третье место занимает отдых за рубежом 9,2%;

в Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев.

Как свидетельствуют данные опроса, чем старше возраст, тем большее количество тех, кто планирует остаться дома на отдых (18-29 лет – 16,7%, 70+ лет – 63,4%), такая же тенденция с отдыхом на даче, в загородном доме – чем старше возраст, тем больше желающих отдохнуть на даче (18-29 лет – 8,4%, 60-69 лет – 17,7%). И наоборот, чем моложе возраст, тем больше желание поехать к родственникам в село (18-29 лет – 15,0%, 60-69 лет – 4,2%).

Поездку в Карпаты и за границу больше всего планируют представители таких возрастных категорий – 18-29 лет (соответственно 23,6% и 14,7%) и 30-39 лет (соответственно 24,4% и 14,8%)

Тех, кто планирует свой отдых на даче/ в загородном доме, больше среди городского населения (11,6%) по сравнению с жителями сел (10,3%).

Поездку за границу планируют больше жители сел (10,5%), чем среди жители городов (8,9%).