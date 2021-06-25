Где планируют свой отдых украинцы — опрос

По состоянию на первую половину июня 2021 года половина (48,2%) украинцев планируют отдыхать вне дома. Нет возможности отдохнуть летом у 22,5% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
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Где планируют свой отдых украинцы:
Как свидетельствуют данные опроса, чем старше возраст, тем большее количество тех, кто планирует остаться дома на отдых (18-29 лет – 16,7%, 70+ лет – 63,4%), такая же тенденция с отдыхом на даче, в загородном доме – чем старше возраст, тем больше желающих отдохнуть на даче (18-29 лет – 8,4%, 60-69 лет – 17,7%). И наоборот, чем моложе возраст, тем больше желание поехать к родственникам в село (18-29 лет – 15,0%, 60-69 лет – 4,2%).
Поездку в Карпаты и за границу больше всего планируют представители таких возрастных категорий – 18-29 лет (соответственно 23,6% и 14,7%) и 30-39 лет (соответственно 24,4% и 14,8%)
Тех, кто планирует свой отдых на даче/ в загородном доме, больше среди городского населения (11,6%) по сравнению с жителями сел (10,3%).
Поездку за границу планируют больше жители сел (10,5%), чем среди жители городов (8,9%).
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