По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (26,921 млн грн и 26,568 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (42 и 23), максимальный курс продажи доллара 27,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,26−27,27 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму 53,489 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,2900 — 50 000
27,2800 — 100 000
27,2800 — 120 000
27,2800 — 120 000
27,2700 — 50 000
27,2700 — 30 000
27,2700 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,2200 — 15 000
27,2700 — 20 000
27,2700 — 10 000
27,2700 — 30 000
27,2700 — 24 021
27,2800 — 40 000
27,2900 — 13 555
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3128 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2574 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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