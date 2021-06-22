Всемирный банк предоставит Украине $212 миллионов на установку гибридных энергосистем

Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 млн долл. на внедрение проекта «Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети».
Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.
«Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 млн долл., в рамках которого 177 млн долл. предоставил Международный банк реконструкции и развития, а Фонд чистых технологий выделил на льготных условиях заем в размере 34 млн долл. и грант в размере 1 млн долл. на внедрение проекта „Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети“ (установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО „Укргидроэнерго“)», — говорится в сообщении.
Во Всемирном банке отмечают, что проект позволит увеличить гибкость украинской энергетической системы, что поможет в синхронизации с европейской энергетической сетью и декарбонизации энергетического сектора.
Напомним, проектом «Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети» предусмотрена установка на четырех гидроэлектростанциях компании «Укргидроэнерго» систем накопления энергии промышленного масштаба. Появятся они на каскаде киевских ГЭС и ГАЭС, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.
Кроме того, на каждой из этих станций будет установлена система солнечной фотоэлектрической генерации для покрытия внутренних и вспомогательных энергетических потребностей.
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