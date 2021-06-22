НБУ за месяц пополнил резервы на более чем полмиллиарда долларов

Национальный банк Украины в течение июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 682,8 млн долларов и продал 99,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 583,3 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
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В июне Нацбанк возобновил интервенции на межбанке после паузы в апреле-мае. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне снизился с июня на 1,3% – 27,526 гривен за доллар на 30 мая в 27,1763 на 30 июня.
Инфографика: НБУ
В общей сложности с начала года регулятор купил на межбанке 973,3 млн долларов, продал – 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 803,8 млн долларов.
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