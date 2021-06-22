Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование COVID-вакцин

Всемирный банк пообещал увеличить доступное финансирование для закупок и развертывания вакцины COVID-19 с 12 миллиардов долларов до 20 миллиардов.
Такое решение объясняют резким увеличением общего спроса на финансирование со стороны стран, сообщает Reuters.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что Всемирный банк развития уже выделил более 4 миллиардов долларов 51 развивающейся стране на закупку и развертывание вакцин против COVID-19 и скоро добавит миллиарды еще для 25 стран.
«В ближайшие недели уйдет гораздо больше средств. – Ред.)», – сказал Малпасс.
В совместном заявлении Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная организация здравоохранения призвала страны G20 достичь целевых показателей вакцинации населения на уровне не менее 40% к концу 2021 года и 60% в первой половине 2022 года.
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