На каких автодорогах Украины чаще всего превышаются габаритно-весовые нормы

За 9 дней тестирования комплексов «Взвешивание в движении» (Weigh-in-Motion) было зафиксировано 3849 нарушений на 132 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
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На каких автодорогах Украины габаритно-весовые нормы превышаются чаще всего:
Перегруженные фуры портят асфальт, особенно летом, когда он сильно разогревается. Поэтому по всей стране сейчас установлено почти полсотни комплексов «Взвешивание в движении» (Weigh-in-Motion). Это система датчиков, которые на ходу считывают вес, габариты и номерной знак транспортного средства и передают информацию в базу данных.
Информация о нарушениях уже доступна на портале открытых данных, к тому же скоро перевозчики смогут узнавать о фиксации их нарушений и начисленных штрафах в автоматическом режиме — через сервис «Опендатабот».
С сентября, когда планируется полноценный ввод системы в эксплуатацию, ответственность за параметры груза будет нести не только водитель, но и компания, выполняющая перевозки.
Укртрансбезопасность планирует штрафовать их в диапазоне от 8500 до 51 000 грн. Существенные штрафы подтолкнут участников рынка перевозок заключать контракты с жестким соблюдением габаритно-весовых норм.
До осени автоматическая система контроля будет работать в тестовом режиме — с отправкой нарушителям ознакомительных сообщений, но без без начисления реальных штрафов. Впрочем, оценить ее эффективность можно уже сегодня: по общему подсчету, если бы штрафы выписывались владельцам фур в течение первых 9 пробных дней, то нарушения обошлись бы им в 131 801 000 гривен.
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