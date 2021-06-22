На каких автодорогах Украины чаще всего превышаются габаритно-весовые нормы

За 9 дней тестирования комплексов «Взвешивание в движении» (Weigh-in-Motion) было зафиксировано 3849 нарушений на 132 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

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На каких автодорогах Украины габаритно-весовые нормы превышаются чаще всего:

наибольшее количество нарушений — 1140 — зафиксировано на автодороге М22 «Полтава — Александрия» возле села Подгоровка;

второе место — 583 нарушения — занимает участок трассы Н23 «Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье» возле села Бережинка;

замыкает топ-3 автомобильная дорога М07 Киев — Ковель — Ягодин» возле села Загальцы — 566 нарушений.

Перегруженные фуры портят асфальт, особенно летом, когда он сильно разогревается. Поэтому по всей стране сейчас установлено почти полсотни комплексов «Взвешивание в движении» (Weigh-in-Motion). Это система датчиков, которые на ходу считывают вес, габариты и номерной знак транспортного средства и передают информацию в базу данных.

Информация о нарушениях уже доступна на портале открытых данных, к тому же скоро перевозчики смогут узнавать о фиксации их нарушений и начисленных штрафах в автоматическом режиме — через сервис «Опендатабот».

С сентября, когда планируется полноценный ввод системы в эксплуатацию, ответственность за параметры груза будет нести не только водитель, но и компания, выполняющая перевозки.

Укртрансбезопасность планирует штрафовать их в диапазоне от 8500 до 51 000 грн. Существенные штрафы подтолкнут участников рынка перевозок заключать контракты с жестким соблюдением габаритно-весовых норм.

До осени автоматическая система контроля будет работать в тестовом режиме — с отправкой нарушителям ознакомительных сообщений, но без без начисления реальных штрафов. Впрочем, оценить ее эффективность можно уже сегодня: по общему подсчету, если бы штрафы выписывались владельцам фур в течение первых 9 пробных дней, то нарушения обошлись бы им в 131 801 000 гривен.