Первая товарная биржа получила лицензии на рынках капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на очередном заседании 30 июня выдала лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынках капитала ООО «Украинская энергетическая биржа».

Товарная биржа получила лицензии на ведение деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и клиринговой деятельности по определению обязательств, сообщили в НКЦБФР.

Кроме того, комиссия зарегистрировала новые правила «Украинской энергетической биржи», которые соответствуют действующему законодательству.

Для получения лицензий биржа прошла процесс реорганизации своей структуры и готовилась к этому событию около полугода.

«Это начало новой эпохи на рынках капитала и товарных рынках. Сегодняшнее событие является выдающимся не только для участников рынка, а и для регулятора. Ведь комиссия впервые полностью провела процедуру регистрации лицензиата по новым правилам. Надеемся, что это только начало и в дальнейшем мы получим еще не один пакет документов от заинтересованных участников рынков», – отметил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

Согласно закону №738-ІХ от 19.06.2020, товарные биржи с 1 июля 2021 года должны пройти процедуру лицензирования в НКЦБФР, в случае их желания в дальнейшем вести такую деятельность.