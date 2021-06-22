0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Первая товарная биржа получила лицензии на рынках капитала

Первая товарная биржа получила лицензии на рынках капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на очередном заседании 30 июня выдала лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынках капитала ООО «Украинская энергетическая биржа».

Товарная биржа получила лицензии на ведение деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и клиринговой деятельности по определению обязательств, сообщили в НКЦБФР.

Кроме того, комиссия зарегистрировала новые правила «Украинской энергетической биржи», которые соответствуют действующему законодательству.

Для получения лицензий биржа прошла процесс реорганизации своей структуры и готовилась к этому событию около полугода.

«Это начало новой эпохи на рынках капитала и товарных рынках. Сегодняшнее событие является выдающимся не только для участников рынка, а и для регулятора. Ведь комиссия впервые полностью провела процедуру регистрации лицензиата по новым правилам. Надеемся, что это только начало и в дальнейшем мы получим еще не один пакет документов от заинтересованных участников рынков», – отметил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

Согласно закону №738-ІХ от 19.06.2020, товарные биржи с 1 июля 2021 года должны пройти процедуру лицензирования в НКЦБФР, в случае их желания в дальнейшем вести такую деятельность.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.