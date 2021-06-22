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Межбанк: доллар продолжил укрепляться

Межбанк: доллар продолжил укрепляться

В среду торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,17/27,19 UAH/USD. По состоянию на 10:40 курсы доллара на Межбанке поднялись к отметке 27,20/27,22 UAH/USD.

Еще через двадцать минут около 11:00 доллар повысился до уровня 27,22/27,24 UAH/USD. Такие котировки продержались до 12:55.

По состоянию на 12:59 котировки доллара начали повышение и оказались в указанный час на отметке 27,23/27,25 UAH/USD. В 15:05 доллар подорожал еще на одну копейку, а в 15:45 достиг показателей 27,26/27,28 UAH/USD

К 16:59 курс безналичного доллара повысился еще до 27,28/27,30 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,28 / 27,30
евро – 32,38 / 32,41

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1861 / 1,1863

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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