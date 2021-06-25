Треть безработных в столице получают повышенные выплаты

С 1 июля увеличился один из ключевых социальных стандартов — прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице. Поэтому он тоже вырос на 436 гривен.

«То есть те, кто получал максимальное пособие по безработице (которое начисляется в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума), с 1 июля будут получают больше — 9516 грн за месяц», — сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

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А вот размер минимального пособия по безработице остался без изменений. Хотя, на период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

По состоянию на 25 июня пособие по безработице в столице получали более 12,8 тыс. безработных, среди них минимальное, в размере 1000 гривен — 2 тыс. безработных, а максимальное — около 4 тыс. человек (30% всех безработных).

Средний размер пособия по безработице в г. Киеве составляет 6619 грн.

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