Директор центра «первички» выплатил своим родственникам более 6 миллионов зарплаты

В Киеве директор и четверо должностных лиц Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Голосеевского района подозреваются в присвоении 6,3 млн грн бюджетных средств.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская прокуратура.
Руководителю КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Голосеевского района Киева, трем его заместителям и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в сумме 6,3 млн грн, в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
По материалам следствия, директор центра организовал схему присвоения бюджетных средств путем злоупотребления своим служебным положением. К преступной деятельности он привлек трех заместителей и главного бухгалтера.
Преступная схема заключалась в выплате зарплат работникам, которых назначали на вакантные должности из числа своих знакомых и родственников, но которые фактически на работу не выходили, а начисленные им средства распределялись между участниками организованной группы.
Таким образом участники организованной группы в течение 2013 – 2019 годов присвоили более 6,3 млн грн.
29 июня правоохранители провели обыски в помещении райгосадминистрации и на коммунальном предприятии с целью выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.
Директору предприятия и четверым его подчиненным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Голосеевского района Киева основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киева, от имени которой выступает Киевский городской совет, и подчинено Управлению здравоохранения Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации.
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