"Заработали" 6,3 млн гривен на зарплатах медиков. СБУ разоблачила коррупцию в больнице Киева

В центре первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В больнице чиновники присвоили заработные платы работников на общую сумму более 6 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
Известно, что схему организовали главный врач, три его заместителя и главный бухгалтер медицинского учреждения.
По данным следствия, чиновники наладили механизм присвоения денег через фиктивное трудоустройство в медучреждение. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых якобы оформляли на работу и начисляли им заработную плату.
Однако фактически эти «работники» не появлялись на рабочих местах, а их «зарплату» присваивали организаторы схемы.
Как сообщили правоохранители, злоумышленники использовали схему в течение 7 лет.
Указано, что во время обысков в служебных помещениях больницы, а также одной из столичных райгосадминистраций, были обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) УК.
Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам незаконной схемы.
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