В мире портфель проектов офшорной ветроэнергетики превысил 500 ГВт

В мире портфель проектов оффшорной ветроэнергетики в мире достиг 510,5 ГВт.

Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные в the Renewables Consulting Group (RCG), передает thinkrcg.com.

С 2020 года по нынешний день во всем мире было объявлено о новых проектах морской ветроэнергетики объемом более 200 ГВт.

В результате общий объем проектов, находящихся на разной стадии, в том числе действующие оффшорные ветровые электростанции, которых в конце 2020 года было всего 33 ГВт, достиг 510,5 ГВт.

Несмотря на пандемию COVID-19, был отмечен впечатляющий рост объявлений о новых проектах, отмечает RCG, а глобальные инвестиции в морскую ветроэнергетику установили новый рекорд в 30 миллиардов долларов США, превзойдя предыдущий рекорд в 22 миллиарда долларов США, поставленный в 2018 году.

Новые проекты единичной мощностью не менее 500 МВт были объявлены в Испании, Ирландии, Норвегии, Тайване, Южной Корее, Италии, Бразилии и Вьетнаме.

Продолжали развиваться технологии плавучих морских ветровых электростанций, которые являются подходящим вариантом для рынков с глубоководными морскими участками, где традиционные бетонные фундаменты с фиксированной основой экономически и практически невозможны.

«Продолжающееся совершенствование технологий и снижение затрат вдохновили правительства и инвесторов на использование морских ветроэнергетических ресурсов, при этом многие официальные органы рекламировали их как краеугольный камень экологического восстановления экономики после глобальной рецессии», — отмечается в отчете.



Инфографика: RCG

Однако, несмотря на впечатляющий глобальный рост и распространение оффшорной ветроэнергетики, RCG предупреждает о существующих вызовах, особенно указывая на ограничения в цепочках поставок во всех регионах, неопределенность рамок развития и путей перехода на рыночные механизмы.

В совокупности эти препятствия могут несколько охладить пыл государств и инвесторов относительно морских ветроэнергетических проектов, которые запланированы или находятся на стадии разработки.

Примечательно, что портфель оффшорных ветровых проектов Вьетнама, в котором еще нет морской ветроэнергетики, составляет, по подсчетам RCG, 64,9 ГВт. Это больше, чем у Китая: 63,6 ГВт, включая 8,5 ГВт действующих мощностей).