В июне от размещения ОВГЗ в бюджет поступили 37 миллиардов гривен – Данилишин

За июнь для финансирования государственного бюджета в гривне от размещения облигаций внутреннего государственного займа было привлечено 37 млрд грн.
Об этом председатель совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Facebook.
«В целом по результатам июня для финансирования государственного бюджета в гривне было привлечено 37 млрд гривен, что практически соответствует плановому месячному объему платежей по обслуживанию и погашению гривневых ОВГЗ (38 млрд гривен). Средневзвешенная ставка государственных заимствований в июне составила 11,66%», — написал Данилишин.
По его словам, общий объем ОВГЗ в обращении за последнюю неделю вырос на 12,1 млрд грн (в том числе в гривне — на 8 млрд грн) за счет увеличения ОВГЗ в собственности банков (на 11 млрд грн, в том числе в национальной валюте — на 7,4 млрд грн) и юридических и физических лиц (на 1,3 млрд грн). Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю сократился на 122 млн грн.
Напомним, в 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, 3,9 млрд долл. и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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