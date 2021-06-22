Компания Payoneer вышла на биржу после объединения со SPAC-компанией

Компания Payoneer стала публичной путем слияния со SPAC-компанией FTAC Olympus Acquisition Corporation. Теперь Payoneer с полным именем Payoneer Global Inc. представлена на бирже Nasdaq под тикером PAYO.

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе компании.

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Payoneer Inc., технологическая компания в сфере коммерции, и FTAC Olympus Acquisition Corp (NASDAQ: FTOC), специализированная компания для приобретения, объявили о завершении слияния 25 июня 2021 года. Объединение было утверждено акционерами FTOC на внеочередном общем собрании.

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В итоге с 28 июня 2021 года новое юридическое лицо Payoneer Global Inc. и ее ценные бумаги начали участвовать в торгах на бирже Nasdaq под тикерами PAYO и PAYOW соответственно. В то же время руководство Payoneer во главе с главным исполнительным директором Скоттом Галитом, финансовым директором Майклом Левином и операционным директором Керен Леви продолжит управлять компанией.

Сделка также содержит $300 млн частных инвестиций от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton и других компаний.