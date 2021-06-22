0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Компания Payoneer вышла на биржу после объединения со SPAC-компанией

Компания Payoneer вышла на биржу после объединения со SPAC-компанией

Компания Payoneer стала публичной путем слияния со SPAC-компанией FTAC Olympus Acquisition Corporation. Теперь Payoneer с полным именем Payoneer Global Inc. представлена на бирже Nasdaq под тикером PAYO.

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе компании.

О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

Payoneer Inc., технологическая компания в сфере коммерции, и FTAC Olympus Acquisition Corp (NASDAQ: FTOC), специализированная компания для приобретения, объявили о завершении слияния 25 июня 2021 года. Объединение было утверждено акционерами FTOC на внеочередном общем собрании.

Читайте также: Британия запретила бирже Binance торговать криптовалютой в стране

В итоге с 28 июня 2021 года новое юридическое лицо Payoneer Global Inc. и ее ценные бумаги начали участвовать в торгах на бирже Nasdaq под тикерами PAYO и PAYOW соответственно. В то же время руководство Payoneer во главе с главным исполнительным директором Скоттом Галитом, финансовым директором Майклом Левином и операционным директором Керен Леви продолжит управлять компанией.

Сделка также содержит $300 млн частных инвестиций от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton и других компаний.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.