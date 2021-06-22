Минэнерго начало процесс вывода из кризиса шахты «Краснолиманская»

Министерство энергетики (Минэнерго) начало процесс вывода из кризисной ситуации государственного предприятия «Угольная компания «Краснолиманская».

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Facebook.

«Шахта „Краснолиманская“ является перспективной и должна разрабатывать государственные запасы угля», — отметил замминистра энергетики Алексей Кураков.

Отмечается, что с первого июля на шахту будет возвращена господдержка. Также нарабатывается программа развития на 5 лет, чтобы обеспечить разработку государственных запасов угля.

Причиной кризисной ситуации стало то, что государственное предприятие направило всю свою финансово-экономическую деятельность на обеспечение деятельности частной компании ООО «Краснолиманское».

Заработная плата на государственном предприятии, как отмечают в министерстве, не выплачивалась, а вместо этого средства переводились на частное общество. Вследствие этого образовалась задолженность — только по состоянию на первое мая 2021 года перед работниками она составляла более 100 млн грн.