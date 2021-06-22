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Минэнерго начало процесс вывода из кризиса шахты «Краснолиманская»

Минэнерго начало процесс вывода из кризиса шахты «Краснолиманская»

Министерство энергетики (Минэнерго) начало процесс вывода из кризисной ситуации государственного предприятия «Угольная компания «Краснолиманская».

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Facebook.

«Шахта „Краснолиманская“ является перспективной и должна разрабатывать государственные запасы угля», — отметил замминистра энергетики Алексей Кураков.

Отмечается, что с первого июля на шахту будет возвращена господдержка. Также нарабатывается программа развития на 5 лет, чтобы обеспечить разработку государственных запасов угля.

Причиной кризисной ситуации стало то, что государственное предприятие направило всю свою финансово-экономическую деятельность на обеспечение деятельности частной компании ООО «Краснолиманское».

Заработная плата на государственном предприятии, как отмечают в министерстве, не выплачивалась, а вместо этого средства переводились на частное общество. Вследствие этого образовалась задолженность — только по состоянию на первое мая 2021 года перед работниками она составляла более 100 млн грн.

По материалам Mind
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