С начала года ГФС изъяла «серого» горючего на 1,1 млрд грн

Государственная фискальная служба с начала года в рамках кампании по борьбе с нелегальным рынком топлива проверила 11 700 АЗС. В результате из незаконного оборота изъяли почти 37,5 тыс. тонн горючего на сумму более 1,1 млрд грн. Это на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные опубликовал глава ГФС Вадим Мельник.

По итогам инспекций была прекращена работа 312 АЗС, демонтированы 108 заправок. Также фискалы заблокировали работу 11 крупных незаконных производств.

«Мы не только останавливаем работу незаконных АЗС, розничную торговлю горючим, но и стараемся делать так, чтобы они больше не работали. Заставляем демонтировать эти комплексы АЗС, накладывать на них аресты, вывозим их в места хранения, чтобы они снова на рынке не появились. Считаю, что работа службы в пределах своей компетенции является достаточно эффективной», — написал Мельник.

По его словам, деятельность в этой сфере осуществляется в рамках межведомственных региональных рабочих групп. Такие группы созданы на базе областных и Киевской городской госадминистраций. В состав инспекций входят, кроме сотрудников ГФС, представители Нацполиции и других правоохранительных органов.