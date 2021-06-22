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Суд запретил Проминвестбанку продавать свое имущество

Суд запретил Проминвестбанку продавать свое имущество

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил ходатайство компании «Фортуна» (входит в группу компаний Игоря Коломойского) в рамках обеспечения ее иска к Нацбанку по делу о продаже имущества Проминвестбанка.

Об этом сообщает Finbalance.

Так, суд запретил госрегистраторам и нотариусам совершать любые регистрационные действия в отношении имущества Проминвестбанка. Самому банку запрещено осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего ему движимого, недвижимого имущества, ценных бумаг или имущественных прав, в том числе заключать договоры дарения, залога и прочие.

Вместе с тем суд отказался удовлетворить ходатайство «Фортуны» относительно запрета Нацбанку согласовывать и рассматривать различные обращения от Проминвестбанка об отчуждении имущества.

«Не допускается обеспечение иска путем приостановления решений Национального банка Украины, актов Национального банка Украины, а также установления для Национального банка Украины, его должностных и служебных лиц запрета или обязанности совершать определенные действия, обязанности воздерживаться от совершения определенных действий», — сказано в определении суда по делу №640/16910/21.

Согласно судебным материалам, истец утверждал, что вопреки аресту 99,77% активов Проминвестбанка финучреждение пыталось осуществить отчуждение имущественных прав как кредитор по ряду кредитных договоров.

В мае 2021 г. Проминвестбанк пытался отменить арест своих активов, который был наложен в рамках уголовного производства по требованию столичной прокуратуры. Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить это ходатайство.

По материалам Finbalance
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