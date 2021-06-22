Межбанк: доллар пошел на повышение

В среду, 30 июня, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,17−27,19 гривен.

На таком уровне доллар продержался 25 минут, после чего пошел на повышение и в 10.25 котировки составили 27,18−27,20 гривен за один доллар.

Далее доллар продолжил свое повышение и в 10.35 подошел к отметке 27,19−27,21 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,18 / 27,20

евро — 32,32 / 32,35

Курсы валют на Межбанке

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