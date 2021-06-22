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Иск на $350 млн. Верховный суд не смог начать рассмотрение дела семьи Суркисов против ПриватБанка

Иск на $350 млн. Верховный суд не смог начать рассмотрение дела семьи Суркисов против ПриватБанка

В ПриватБанке сообщили, что 29 июня Большая палата Верховного суда должна была провести первое судебное заседание по рассмотрению дела об обжаловании решения об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, о взыскании с ПриватБанка почти $350 млн.

Рассмотрение должно было проходить в закрытом режиме без участия представителей участников дела, подчеркнули в ПриватБанке. Однако по полученной в телефонном режиме в канцелярии суда информации, в связи с пребыванием судьи-докладчика по данному делу на больничном, дело не рассматривалось, а о дате и времени следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года Печерский суд под председательством судьи Сергея Вовка принял решение о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний, связанных с братьями Суркисами, об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации. Это решение направлено на фактическое взыскание с ПриватБанка $350 млн.

Кассационные жалобы ПриватБанка и Кабинета министров на решение Печерского суда были приняты к рассмотрению Верховным судом в связи с существованием в рамках данного дела сразу двух исключительных правовых проблем, выявленных Кассационным гражданским судом.

ПриватБанк и Кабмин ранее обращались в Верховный Суд с ходатайством о предоставлении возможности участвовать в судебных заседаниях.

По материалам НВ
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