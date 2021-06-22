Zoom покупает немецкий стартап, который работает над технологией перевода в реальном времени

Сервис видеозвонков Zoom объявил о покупке немецкого стартапа Karlsruhe Information Technology Solutions — Kites, который разрабатывает технологию машинного перевода в реальном времени.

Об этом говорится в сообщении компании.

Условия сделки не разглашаются.

В Zoom рассчитывают, что команда стартапа Kites поможет компании продвинуть вперед область машинного перевода, чтобы повысить продуктивность и эффективность звонков в сервисе.

Команда стартапа останется работать в Германии, где Zoom надеется инвестировать в развитие команды. Также компания изучает возможность в будущем открыть в Германии R&D-центр.

Стартап Kites был основан в Германии в 2015 году преподавателями Технологического института Карлсруэ Алексом Вайбелем и Себастьяном Штюкером. Kites разработал платформу для перевода речи, которую используют в академических кругах и правительстве.