Zoom покупает немецкий стартап, который работает над технологией перевода в реальном времени

Сервис видеозвонков Zoom объявил о покупке немецкого стартапа Karlsruhe Information Technology Solutions — Kites, который разрабатывает технологию машинного перевода в реальном времени.
Об этом говорится в сообщении компании.
Условия сделки не разглашаются.
В Zoom рассчитывают, что команда стартапа Kites поможет компании продвинуть вперед область машинного перевода, чтобы повысить продуктивность и эффективность звонков в сервисе.
Команда стартапа останется работать в Германии, где Zoom надеется инвестировать в развитие команды. Также компания изучает возможность в будущем открыть в Германии R&D-центр.
Стартап Kites был основан в Германии в 2015 году преподавателями Технологического института Карлсруэ Алексом Вайбелем и Себастьяном Штюкером. Kites разработал платформу для перевода речи, которую используют в академических кругах и правительстве.
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