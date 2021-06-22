Проект «Smart Kids» в Оптиме

Школьный образовательный проект «Smart Kids» – один из интереснейших в Украине. Его эффективность подтверждена практическим использованием. Дистанционная школа «Оптима» является официальным партнером сайта edugames.rozumniki.ua.
Что получают дети с программой «Smart Kids» в «Оптиме»?
С помощью обучающих игр гаджет в руках ребенка может стать помощником в учебе, а развлечение – развитием и мотивацией. Сегодня развивающими заданиями проекта «Smart Kids» охвачено более 200 тем по двум основным школьным предметам в младших классах:
Готовится новое природоведческое направление:
Рекомендованные МОН задания «Smart Kids» используются в дистанционной школе «Оптима» для того, чтобы максимально эффективно совместить отдых и развитие, в игровой форме закрепить недавно полученные знания. Более того, интерактивная форма дает возможность детям не только быть пассивными получателями знаний, но и привыкать к активному участию в своем образовании.
Программа «Smart Kids» – интересно и полезно!
Программа «Smart Kids» – это сборник более 16 000 ярких интерактивных и захватывающих задач по украинскому языку и математике для учеников младших классов. Все задания в «Smart Kids» подаются в игровой развлекательной форме, но проект решает более чем взрослые задачи.
Рекомендовано МОН Украины
Согласно результатам всеукраинского эксперимента 2014-2017 года (Приказ МОН №564), образовательные игры «Smart Kids»:
Кроме успехов в учебе, задания «Smart Kids» помогают улучшить и когнитивные способности: отмечены результаты в развитии логического мышления и памяти, воображения, концентрации внимания.
Для подготовки к школе и младших классов
Развивающие и обучающие игры «Smart Kids» хорошо подходят детям дошкольного возраста и ученикам младших классов. Они сформированы с учетом всех возрастных и психологических особенностей наших детей, учитывают современную тягу к гаджетам, доступны как на компьютере, так и на телефоне или планшете.
Выбирая лучшее из отечественной и европейской образовательной программы, внедряя эффективные авторские педагогические методики, «Оптима» может похвастаться не только мотивацией своих воспитанников, но и отличными знаниями, результатами ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО).
Всю необходимую информацию можно получить на сайте школы «Оптима» или по телефонам: +38 0673339187, +38 0993339187.
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