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Проект «Smart Kids» в Оптиме

Школьный образовательный проект «Smart Kids» – один из интереснейших в Украине. Его эффективность подтверждена практическим использованием. Дистанционная школа «Оптима» является официальным партнером сайта edugames.rozumniki.ua.

Что получают дети с программой «Smart Kids» в «Оптиме»?

С помощью обучающих игр гаджет в руках ребенка может стать помощником в учебе, а развлечение – развитием и мотивацией. Сегодня развивающими заданиями проекта «Smart Kids» охвачено более 200 тем по двум основным школьным предметам в младших классах:

  • математика;
  • основы грамоты (украинский язык).

Готовится новое природоведческое направление:

  • «Я исследую мир» (в разработке).

Рекомендованные МОН задания «Smart Kids» используются в дистанционной школе «Оптима» для того, чтобы максимально эффективно совместить отдых и развитие, в игровой форме закрепить недавно полученные знания. Более того, интерактивная форма дает возможность детям не только быть пассивными получателями знаний, но и привыкать к активному участию в своем образовании.

Программа «Smart Kids» – интересно и полезно!

Программа «Smart Kids» – это сборник более 16 000 ярких интерактивных и захватывающих задач по украинскому языку и математике для учеников младших классов. Все задания в «Smart Kids» подаются в игровой развлекательной форме, но проект решает более чем взрослые задачи.

Рекомендовано МОН Украины

Согласно результатам всеукраинского эксперимента 2014-2017 года (Приказ МОН №564), образовательные игры «Smart Kids»:

  • мотивируют и повышают интерес к учебе;
  • улучшают успеваемость учеников;
  • ускоряют освоение нового учебного материала.

Кроме успехов в учебе, задания «Smart Kids» помогают улучшить и когнитивные способности: отмечены результаты в развитии логического мышления и памяти, воображения, концентрации внимания.

Для подготовки к школе и младших классов

Развивающие и обучающие игры «Smart Kids» хорошо подходят детям дошкольного возраста и ученикам младших классов. Они сформированы с учетом всех возрастных и психологических особенностей наших детей, учитывают современную тягу к гаджетам, доступны как на компьютере, так и на телефоне или планшете.

Выбирая лучшее из отечественной и европейской образовательной программы, внедряя эффективные авторские педагогические методики, «Оптима» может похвастаться не только мотивацией своих воспитанников, но и отличными знаниями, результатами ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО).

Всю необходимую информацию можно получить на сайте школы «Оптима» или по телефонам: +38 0673339187, +38 0993339187.

По материалам Optima school
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