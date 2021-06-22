Цена газа в Европе подскочила после отказа Газпрома прокачивать дополнительные объемы через Украину

Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров после новостей о том, что Газпром отказался бронировать дополнительные украинские газотранспортные мощности в июле.
Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures подскочил до $414 после того, как стали известны итоги аукциона по бронированию мощностей прокачки, сообщает Интерфакс-Украина.
На аукцион выставлялись дополнительные транзитные мощности на июль объемом 63,7 млн кубов в сутки, но Газпром не стал выкупать их.
У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров — это 109 млн кубометров в сутки. Еще 15 млн кубометров Газпром дополнительно забронировал до конца месяца на аукционе 21 июня — всего 124 млн кубов в сутки. В июне Газпром прокачивает через Украину в среднем именно столько, полностью выбирая забронированный объем.
Ранее в этом году Газпром не бронировал дополнительные мощности в мае и июне.
На июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях Газпрома: Северный поток (170 млн кубометров в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, Ямал-Европа (около 100 млн кубометров в сутки) — с 6 по 10 июля.
Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственной сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачки газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.
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