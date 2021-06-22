0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Цена газа в Европе подскочила после отказа Газпрома прокачивать дополнительные объемы через Украину

Цена газа в Европе подскочила после отказа Газпрома прокачивать дополнительные объемы через Украину

Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров после новостей о том, что Газпром отказался бронировать дополнительные украинские газотранспортные мощности в июле.

Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures подскочил до $414 после того, как стали известны итоги аукциона по бронированию мощностей прокачки, сообщает Интерфакс-Украина.

На аукцион выставлялись дополнительные транзитные мощности на июль объемом 63,7 млн кубов в сутки, но Газпром не стал выкупать их.

У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров — это 109 млн кубометров в сутки. Еще 15 млн кубометров Газпром дополнительно забронировал до конца месяца на аукционе 21 июня — всего 124 млн кубов в сутки. В июне Газпром прокачивает через Украину в среднем именно столько, полностью выбирая забронированный объем.

Ранее в этом году Газпром не бронировал дополнительные мощности в мае и июне.

На июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях Газпрома: Северный поток (170 млн кубометров в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, Ямал-Европа (около 100 млн кубометров в сутки) — с 6 по 10 июля.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственной сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачки газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.