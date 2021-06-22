Межбанк: доллар пошел на понижение

Во вторник 29 июня торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25/27,27 UAH/USD. По состоянию на 10:25 курс доллара на Межбанке пошел вниз и оказался на отметке 27,23 /27,25 UAH/USD, а еще через 20 минут достиг показателей 27,19/ 27,21 UAH/USD
Ближе к обеду, около 11:25 доллар упал до уровня 27,16/27,18 UAH/USD. В 13:05 котировки незначительно увеличились к показателям 27,18/27,20.
По состоянию на 14:59 котировки доллара продолжили понижение и оказались в указанный час на отметке 27,15/27,17 UAH/USD. На таком уровне доллар продержался до 16:20, после чего снова немного добавил в стоимости, и к закрытию оказался на отметке 27,18 /27,20 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,18 / 27,20
евро – 32,32 / 32,35
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1893 / 1,1895
Курсы валют на Межбанке
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