Области с самой большой задолженностью по зарплатам

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае текущего года сократилась на 6,1%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
С начала года этот показатель вырос на 28,3%, и на 1 июня 2021 года составил 3,351 млрд грн.
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По ее данным, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на эту же дату составила 166,1 млн грн.
Как сообщил Госстат, сокращение задолженности по заработной плате в мае 2021 года зафиксировано в Луганской (на 73,7%); Волынской (на 49%); Львовской (на 21,7%); Донецкой (на 17,5%); Кировоградской (на 9,5%); Черниговской (на 2,9%) областях.
При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в:
Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в мае 2021 года задолженность по выплате заработной платы возросла в сферах:
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