Области с самой большой задолженностью по зарплатам

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае текущего года сократилась на 6,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

С начала года этот показатель вырос на 28,3%, и на 1 июня 2021 года составил 3,351 млрд грн.

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По ее данным, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на эту же дату составила 166,1 млн грн.

Как сообщил Госстат, сокращение задолженности по заработной плате в мае 2021 года зафиксировано в Луганской (на 73,7%); Волынской (на 49%); Львовской (на 21,7%); Донецкой (на 17,5%); Кировоградской (на 9,5%); Черниговской (на 2,9%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в:

Хмельницкой (на 36,8%);

Закарпатской (на 19,8%);

Черкасской (на 14,5%);

Херсонской (на 12,7%);

Запорожской (на 12,6%);

Ивано-Франковской (на 11,7%);

Винницкой (на 11,3%);

Житомирской (на 10,5%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в мае 2021 года задолженность по выплате заработной платы возросла в сферах:

административного и вспомогательного обслуживания – на 21,9% (до 17,93 млн грн);

финансовой и страховой деятельности – на 20% (до 0,23 млн грн);

сельском хозяйстве – на 12,9% (до 74,52 млн грн);

в сфере операций с недвижимостью – на 12,5% (до 41,04 млн грн);

образовании на 12,5% (до 20,59 млн грн);

на предприятиях оптовой и розничной торговли – на 11% (до 40,26 млн грн);

профессиональной, научной и технической деятельности – на 7% (до 274,27 млн грн).

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