Верховный Суд открыл дело по долгу «Укрзализныци» российскому Сбербанку

Верховный Суд Украины 24 июня открыл кассационное производство по иску «Укрзализныци» к российскому «Сбербанку». Речь идет о долге украинской железной дороги в 5 млн долларов.
Об этом свидетельствует судебный реестр.
«Укрзализныця» отрицает решения первой инстанции и апелляции, которыми удовлетворено заявление «Сбербанка» о замене правопреемника с ГП «Донецкая железная дорога» на «Укрзализныцю» по кредитной задолженности в 3,75 млн долларов, 1,37 млн долларов задолженности за пользование кредитной линией и 616 тыс. грн судебного сбора. Всего более 5 млн долларов «Укрзализныця» должна отдать банку, половина акций которого принадлежит правительству РФ.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский считает, что одной из основных причин банкротства «Укрзализныци» являются кредиты, которые руководство железной дороги набрало по завышенным ставкам. Президент требует найти и посадить людей, виновных в хищениях средств национальной «Укрзализныци».
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