0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Верховный Суд открыл дело по долгу «Укрзализныци» российскому Сбербанку

Верховный Суд открыл дело по долгу «Укрзализныци» российскому Сбербанку

Верховный Суд Украины 24 июня открыл кассационное производство по иску «Укрзализныци» к российскому «Сбербанку». Речь идет о долге украинской железной дороги в 5 млн долларов.

Об этом свидетельствует судебный реестр.

«Укрзализныця» отрицает решения первой инстанции и апелляции, которыми удовлетворено заявление «Сбербанка» о замене правопреемника с ГП «Донецкая железная дорога» на «Укрзализныцю» по кредитной задолженности в 3,75 млн долларов, 1,37 млн долларов задолженности за пользование кредитной линией и 616 тыс. грн судебного сбора. Всего более 5 млн долларов «Укрзализныця» должна отдать банку, половина акций которого принадлежит правительству РФ.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский считает, что одной из основных причин банкротства «Укрзализныци» являются кредиты, которые руководство железной дороги набрало по завышенным ставкам. Президент требует найти и посадить людей, виновных в хищениях средств национальной «Укрзализныци».

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.