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Volkswagen за 14 лет планирует полностью перейти на производство электрокаров в Европе

Volkswagen за 14 лет планирует полностью перейти на производство электрокаров в Европе

Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует до 2035 года полностью закрыть производство авто на двигателях внутреннего сгорания в Европе, а позже откажется от неэкологичных автомобилей и в других регионах мира.

Об этом член наблюдательного совета Volkswagen по вопросам продаж и маркетинга Клаус Цельмер рассказал в интервью Münchner Merkur.

«В Европе мы выйдем из бизнеса по производству двигателей внутреннего сгорания где-то между 2033 и 2035 годом», — сказал Цельмер, добавив, что несколько позже Volkswagen пойдет на такой шаг в США и Китае, а в Южной Америке и Африке на это понадобится значительно больше времени».

Цельмер уточнил, что речь идет именно об авто под брендом Volkswagen, но в будущем аналогичные изменения объявят и в отношении машин других брендов, которыми владеет Volkswagen Group. Изменения будут постепенными, потому что пока есть высокий спрос на дизельные двигатели, добавил Цельмер.

Как добавляет Münchner Merkur, это первый раз, когда официальный представитель Volkswagen назвал конкретные сроки отказа от производства неэкологичных автомобилей.

Напомним: несколькими днями ранее дочерний бренд Volkswagen — Audi — объявил, что прекратит производство авто с двигателями внутреннего сгорания до 2033 года, а с 2026-го будет разрабатывать только новые авто на электродвигателях. Еще один немецкий автопроизводитель – BMW – заявил, что его заводы в Китае должны достичь углеродной нейтральности к концу 2021 года, а компания Ford стремится, чтобы все его заводы были оснащены возобновляемыми источниками энергии до 2035 года.

Как отмечает Deutsche Welle, вероятным поводом для заявления Volkswagen стали планы Европейского Союза представить в июле 2021 года еще более жесткие нормы сокращения вредных выбросов в атмосферу.

По материалам УКРИНФОРМ
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