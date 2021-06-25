СБУ разоблачила хищение госсредств, выделенных на строительство отделения для больных COVID-19

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему хищения свыше 1,5 млн грн государственных средств, выделенных на строительство отделения для больных COVID-19 в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Общая стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн грн.
Согласно договору, подрядчики должны были реконструировать один из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19. Однако организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ ложные сведения об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены только «на бумаге». Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении.
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