Межбанк: с самого утра доллар ушел на понижение

В понедельник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25-27,27 гривен. С самого утра доллар пошел на понижение и в 10.25 уже был на уровнях 27,23-27,25 гривен за один доллар.

Через 10 минут, в 10.35, доллар опустился к 27,21-27,23 UAH/USD. После чего продолжил свое снижение.

В 10.50 курс доллара был на отметках 27,18-27,20 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,33 / 27,35

евро – 32,72/ 32,74

Курсы валют на Межбанке

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