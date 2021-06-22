Уровень теневой экономики в Украине снова вырос до 30%

Уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п. п. больше показателя 2019 года (27%).
Об этом говорят предварительные расчеты Минэкономики.
«Усложнение условий экономической деятельности вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени, ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики», — говорится в сообщении.
Инфографика: Минэкономики
Два из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с 2019 годом:
Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда8 ч. назад - 3988 14
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСВчера, 16:17 - 1598 11
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»10 ч. назад - 1069 9
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев7 ч. назад - 1508 8
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлица12 ч. назад - 6141 5
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлица12 ч. назад - 6141 5
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда8 ч. назад - 3988 14
Поставщики газа начали публиковать цены на июль13 ч. назад - 2564
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — Гетманцев7 ч. назад - 1508 8
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»10 ч. назад - 1069 9
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 627 1
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 342 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 835
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1683 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1550 10