Уровень теневой экономики в Украине снова вырос до 30%

Уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п. п. больше показателя 2019 года (27%).

Об этом говорят предварительные расчеты Минэкономики.

«Усложнение условий экономической деятельности вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени, ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики», — говорится в сообщении.



Инфографика: Минэкономики

Два из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с 2019 годом:

метод убыточности предприятий — на 7 п.п. (до 27% от объема официального ВВП ),

), монетарный метод — на 1 п.п. (до 31% от объема официального ВВП ).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики: