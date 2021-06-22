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Уровень теневой экономики в Украине снова вырос до 30%

Уровень теневой экономики в Украине снова вырос до 30%

Уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п. п. больше показателя 2019 года (27%).

Об этом говорят предварительные расчеты Минэкономики.

«Усложнение условий экономической деятельности вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени, ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики», — говорится в сообщении.


Инфографика: Минэкономики

Два из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с 2019 годом:

  • метод убыточности предприятий — на 7 п.п. (до 27% от объема официального ВВП),
  • монетарный метод — на 1 п.п. (до 31% от объема официального ВВП).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики:

  • метод «расходы населения — розничный товарооборот и услуги» — на 3 п. п. (до 22% от объема официального ВВП);
  • электрический метод — на 2 п. п. (до 23% от объема официального ВВП).
По материалам РБК-Украина
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