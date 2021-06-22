Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения

Компания Tesla Inc. обновит программное обеспечение для более 285 тысяч автомобилей в Китае для решения проблемы безопасности, определенной регулятором страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как ожидается, во многих случаях отзыв будет осуществляться дистанционно с онлайн-обновлением активной функции круиз-контроля автомобилей. Tesla обновит программное обеспечение бесплатно.
Отмечается, что такой шаг Tesla делает в Китае впервые.
Обновление охватит:
«Система автопилота автомобилей могут активироваться автоматически, что может привести к авариям от резкого ускорения», — говорится в сообщении.
«Мы просим прощения за неудобства, вызванные этим отзывом, у всех владельцев автомобилей. Tesla будет продолжать совершенствовать безопасность в строгом соответствии с национальными требованиями», — говорится в позиции компании.
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