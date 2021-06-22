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Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения

Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения

Компания Tesla Inc. обновит программное обеспечение для более 285 тысяч автомобилей в Китае для решения проблемы безопасности, определенной регулятором страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как ожидается, во многих случаях отзыв будет осуществляться дистанционно с онлайн-обновлением активной функции круиз-контроля автомобилей. Tesla обновит программное обеспечение бесплатно.

Отмечается, что такой шаг Tesla делает в Китае впервые.

Обновление охватит:

  • 49 855 электромобилей Model 3 и Model Y китайского производства;
  • 35 665 импортных электромобилей Model 3.

«Система автопилота автомобилей могут активироваться автоматически, что может привести к авариям от резкого ускорения», — говорится в сообщении.

«Мы просим прощения за неудобства, вызванные этим отзывом, у всех владельцев автомобилей. Tesla будет продолжать совершенствовать безопасность в строгом соответствии с национальными требованиями», — говорится в позиции компании.

По материалам Економічна Правда
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