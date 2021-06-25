0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

В 2021 году мировые компании привлекли на IPO рекордные 350 миллиардов долларов

В 2021 году мировые компании привлекли на IPO рекордные 350 миллиардов долларов

За 6 месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO (первичное публичное предложение акций) рекордные 350 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что мировой рынок IPO побил рекорд второй половины 2020 года, когда объем первичных размещений составил около 282 млрд долл.

«Когда в прошлом году начался бум на IPO, доминировали технологии для работы дома и домашних развлечений. В этом году эта тенденция расширилась, включая компании, специализирующиеся на возобновляемой энергетике, и онлайн-ретейлеры», — пишет агентство.

«Технологические компании занимают большую часть сделок. Так, одним из крупнейших первичных размещений 2021 года в США может стать листинг китайского сервиса по вызову такси Didi, который ожидает получить в ходе IPO в Нью-Йорке оценку более чем в 60 млрд долл. и привлечь более 4 млрд долл.», — говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что бум на IPO был усилен притоком наличных, который центральные банки влили в экономику, и активностью отдельных инвесторов, которые готовы покупать акции любимых компаний.

Также сообщается, что главные бенефициары сложившейся ситуации- мировые инвестбанки, которые зарабатывают на консультационных услугах и андеррайтинге.

А вот компаниям, желающим выйти на биржу, стало труднее: из-за перенасыщенности рынка инвесторы стали более придирчивыми.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.