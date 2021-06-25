В 2021 году мировые компании привлекли на IPO рекордные 350 миллиардов долларов

За 6 месяцев 2021 года компании по всему миру привлекли на IPO (первичное публичное предложение акций) рекордные 350 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Отмечается, что мировой рынок IPO побил рекорд второй половины 2020 года, когда объем первичных размещений составил около 282 млрд долл.
«Когда в прошлом году начался бум на IPO, доминировали технологии для работы дома и домашних развлечений. В этом году эта тенденция расширилась, включая компании, специализирующиеся на возобновляемой энергетике, и онлайн-ретейлеры», — пишет агентство.
«Технологические компании занимают большую часть сделок. Так, одним из крупнейших первичных размещений 2021 года в США может стать листинг китайского сервиса по вызову такси Didi, который ожидает получить в ходе IPO в Нью-Йорке оценку более чем в 60 млрд долл. и привлечь более 4 млрд долл.», — говорится в сообщении.
Агентство добавляет, что бум на IPO был усилен притоком наличных, который центральные банки влили в экономику, и активностью отдельных инвесторов, которые готовы покупать акции любимых компаний.
Также сообщается, что главные бенефициары сложившейся ситуации- мировые инвестбанки, которые зарабатывают на консультационных услугах и андеррайтинге.
А вот компаниям, желающим выйти на биржу, стало труднее: из-за перенасыщенности рынка инвесторы стали более придирчивыми.
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